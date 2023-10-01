Никифорова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Иван Липантьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Филиппович

Отец ребёнка: Никифоров Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Василий Филиппович

Отец ребёнка: Никифоров Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Никифоров Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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