Никифорова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифоров Иван Липантьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Иван Филиппович
Отец ребёнка: Никифоров Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Василий Филиппович
Отец ребёнка: Никифоров Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Никифоров Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно