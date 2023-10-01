Никифорова Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Мария Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифорова Николай Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Владмирим Иванович

Отец ребёнка: Никифоров Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Иван Филиппович

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