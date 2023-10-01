Никифоров Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Иван Филиппович

Мать ребёнка: Никифорова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Василий Филиппович

Мать ребёнка: Никифорова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Никифорова Агафья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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