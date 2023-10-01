Никифоров Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Иван Филиппович
Мать ребёнка: Никифорова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Василий Филиппович
Мать ребёнка: Никифорова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Никифорова Агафья Семеновна
Смерть
Неизвестно