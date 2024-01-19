Федосейкин Павел Алексеевич
Место рожденияОрёл
Дата рождения20.05.1937
Дата смертиОколо 2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1961
Сын: Федосейкин Валерий Павлович
Мать ребёнка: Федосейкина Галина Владимировна
Рождение ребёнка
15.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосейкина Галина Владимировна
Смерть
Около 2007