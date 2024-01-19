Федосейкин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкин Павел Алексеевич

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Место рождения

Орёл

Дата рождения

20.05.1937

Дата смерти

Около 2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл
Рождение ребёнка
12.08.1961

Сын: Федосейкин Валерий Павлович

Мать ребёнка: Федосейкина Галина Владимировна

Рождение ребёнка
15.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосейкина Галина Владимировна

Смерть
Около 2007
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