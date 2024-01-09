Федосейкин Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1965
Дата смерти09.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1965
Бракосочетание
До 1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1996
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
После 1996
Смерть
09.01.2024
Похороны
11.01.2024
Село Мартыновское, Россия