Федосейкин Юрий Павлович 15.01.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедосейкин Юрий Павлович

Федосейкин Юрий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1965

Дата смерти

09.01.2024

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1965

Отец: Федосейкин Павел Алексеевич

Мать: Федосейкина (Галактионова (?)) Галина Владимировна

Бракосочетание
До 1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1996

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
После 1996

Жена: Федосейкина (Попова (?)) Елена

Смерть
09.01.2024
Похороны
11.01.2024
Село Мартыновское, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.