Федосейкина (Галактионова (?)) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.01.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1930
Рождение ребёнка
12.08.1961
Сын: Федосейкин Валерий Павлович
Отец ребёнка: Федосейкин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосейкин Павел Алексеевич