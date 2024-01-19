Федосейкина (Галактионова (?)) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосейкина (Галактионова (?)) Галина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.01.1930

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1930

Отец: Галактионов Владимир Иванович

Мать: Голоктионова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
12.08.1961

Сын: Федосейкин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Федосейкин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
15.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосейкин Павел Алексеевич

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