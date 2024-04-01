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Тогусов Дмитрий Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1819

Отец: Тогусов Леонтий Иванов

Мать: Тогусова Федосья Николаева

Рождение ребёнка
25.10.1841

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Тогусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
14.10.1843

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Тогусова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
13.01.1845

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Тогусова Матрона Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тогусова Матрона Михайлова

Смерть
Неизвестно
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