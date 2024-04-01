Тогусов Дмитрий Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1819
Отец: Тогусов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1841
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Тогусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
14.10.1843
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Тогусова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
13.01.1845
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Тогусова Матрона Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно