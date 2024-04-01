Тогусова (Красноусова) Федосья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТогусова (Красноусова) Федосья Николаева

Тогусова (Красноусова) Федосья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

20.05.1844

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Красноусов Николай Филиппов

Мать: Красноусова (Герасимова) Агрипина Иванова

Бракосочетание
23.02.1812

Муж: Тогусов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
30.04.1818

Сын: Тогусов Яков Леонтьев

Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
25.10.1819

Сын: Тогусов Дмитрий Леонтьев

Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
02.03.1824

Сын: Тогусов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
04.01.1828

Сын: Тогусов Иван Леонтьев

Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов

Рождение ребёнка
26.03.1829

Дочь: (Тогусова) Матрёна Леонтьева

Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов

Смерть
20.05.1844
52 года горячка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.