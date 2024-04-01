Тогусова (Красноусова) Федосья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти20.05.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
23.02.1812
Рождение ребёнка
30.04.1818
Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
25.10.1819
Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1824
Сын: Тогусов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1828
Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
26.03.1829
Дочь: (Тогусова) Матрёна Леонтьева
Отец ребёнка: Тогусов Леонтий Иванов
Смерть
20.05.1844
52 года горячка