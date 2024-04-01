Тогусова Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1841
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Тогусов Дмитрий Леонтьев
Рождение ребёнка
14.10.1843
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Тогусов Дмитрий Леонтьев
Рождение ребёнка
13.01.1845
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Тогусов Дмитрий Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно