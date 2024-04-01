Тогусова Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусова Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1841

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Тогусов Дмитрий Леонтьев

Рождение ребёнка
14.10.1843

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Тогусов Дмитрий Леонтьев

Рождение ребёнка
13.01.1845

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Тогусов Дмитрий Леонтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тогусов Дмитрий Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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