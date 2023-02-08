Додоренко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Додоренко Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Додоренко Трофим Яковлев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Додоренко Николай Трофимов
Отец ребёнка: Додоренко Трофим Яковлев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Додоренко Трофим Яковлев
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край