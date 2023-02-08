Додоренко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додоренко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Додоренко Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Додоренко Трофим Яковлев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Додоренко Николай Трофимов

Отец ребёнка: Додоренко Трофим Яковлев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Додор Радион Трофимов

Отец ребёнка: Додоренко Трофим Яковлев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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