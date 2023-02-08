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Додоренко Трофим Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Додоренко Яков Иванов

Мать: Додоренко Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Додоренко Григорий Трофимов

Мать ребёнка: Додоренко ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Додоренко Николай Трофимов

Мать ребёнка: Додоренко ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Додор Радион Трофимов

Мать ребёнка: Додоренко ?

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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