Додоренко Трофим Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Додоренко Яков Иванов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Додоренко Григорий Трофимов
Мать ребёнка: Додоренко ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Додоренко Николай Трофимов
Мать ребёнка: Додоренко ?
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Додоренко ?
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно