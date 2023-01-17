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Додор Радион Трофимов

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Додоренко Трофим Яковлев

Мать: Додоренко ?

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.09.1884

Дочь: Калько Густинья Радионова

Мать ребёнка: Додор Пелагея нова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Лаврентий Радионов

Мать ребёнка: Додор Пелагея нова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Василий Радионов

Мать ребёнка: Додор Пелагея нова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заяц Галина Радионова

Мать ребёнка: Додор Пелагея нова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Пелагея нова

Смерть
Неизвестно
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