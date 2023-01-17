Додор Радион Трофимов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Додоренко Трофим Яковлев
Мать: Додоренко ?
Рождение ребёнка
28.09.1884
Дочь: Калько Густинья Радионова
Мать ребёнка: Додор Пелагея нова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Додор Пелагея нова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Додор Пелагея нова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заяц Галина Радионова
Мать ребёнка: Додор Пелагея нова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Пелагея нова
Смерть
Неизвестно