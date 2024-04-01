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Ожегов Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку

Мать: Ожегова (Федорова) Авдотья Панкратиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ожегова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Жданова 1, Ожегова 2 Мария Иванова

Бракосочетание
12.07.1845

Жена: Жданова 1, Ожегова 2 Мария Иванова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 43 крест. первым браком ж. 20 + вдова Соколовской волости д. Алишанка?
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Ожегов Григорий Казак Ст. Полуденной Иванов

Мать ребёнка: Жданова 1, Ожегова 2 Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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