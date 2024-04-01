Ожегов Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ожегова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Жданова 1, Ожегова 2 Мария Иванова
Бракосочетание
12.07.1845
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 43 крест. первым браком ж. 20 + вдова Соколовской волости д. Алишанка?
Рождение ребёнка
Около 1848
Смерть
Неизвестно