Ожегова (Федорова) Авдотья Панкратиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегова (Федорова) Авдотья Панкратиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Панкратей Гарнизонный Кананир Кр. Полуденной Федоров

Мать: Федорова Матрона Федорова

Бракосочетание
27.01.1798

Муж: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ожегов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Балыкина Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку

Смерть
Неизвестно
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