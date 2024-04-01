Ожегова (Федорова) Авдотья Панкратиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1798
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ожегов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Балыкина Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку
Смерть
Неизвестно