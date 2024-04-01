Балыкина (Ожегова) Ирина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыкина (Ожегова) Ирина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Ожегов Алексей Драгун Сибирского Драгунского Полку

Мать: Ожегова Авдотья Панкратиева

Бракосочетание
11.01.1831

Муж: Балыкин Василий Филиппов

М.20 ж. 24
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Щелкунова Анна 1? Васильева

Отец ребёнка: Балыкин Василий Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Балыкин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Балыкин Василий Филиппов

Рождение ребёнка
12.11.1836

Дочь: Колкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Балыкин Василий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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