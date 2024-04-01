Балыкина (Ожегова) Ирина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
11.01.1831
М.20 ж. 24
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Щелкунова Анна 1? Васильева
Отец ребёнка: Балыкин Василий Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Балыкин Василий Филиппов
Рождение ребёнка
12.11.1836
Дочь: Колкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Балыкин Василий Филиппов
Смерть
Неизвестно