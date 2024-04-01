Балыкин Василий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиДо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
11.01.1831
Жена: Балыкина Ирина Алексеева
М.20 ж. 24
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Щелкунова Анна 1? Васильева
Мать ребёнка: Балыкина Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Балыкина Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
12.11.1836
Дочь: Колкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Балыкина Ирина Алексеева
Смерть
До 1853