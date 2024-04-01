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Балыкин Василий Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

До 1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Балыкин Филипп Малолеток Р.Плосского Федоров

Мать: Балыкина Матрона Андреева (Евдокимова?)

Бракосочетание
11.01.1831

Жена: Балыкина Ирина Алексеева

М.20 ж. 24
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Щелкунова Анна 1? Васильева

Мать ребёнка: Балыкина Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Балыкин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Балыкина Ирина Алексеева

Рождение ребёнка
12.11.1836

Дочь: Колкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Балыкина Ирина Алексеева

Смерть
До 1853
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