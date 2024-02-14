Кантюков Мустафа
Место рожденияАллагуват, Стерлитамакский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кантюков Бахтияр Исмагилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова (Кантюкова) Гульчира
Мать ребёнка: Мастуха Галиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна
Мать ребёнка: Мастуха Галиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кантюков Файзрахман
Мать ребёнка: Мастуха Галиевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кантюков Хабибрахман
Мать ребёнка: Мастуха Галиевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кантюков Абдулла
Мать ребёнка: Мастуха Галиевна
Смерть
Неизвестно