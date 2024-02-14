Кантюков Мустафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКантюков Мустафа

Кантюков Мустафа

Место рождения

Аллагуват, Стерлитамакский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кантюков Бахтияр Исмагилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова (Кантюкова) Гульчира

Мать ребёнка: Мастуха Галиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Мать ребёнка: Мастуха Галиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантюков Файзрахман

Мать ребёнка: Мастуха Галиевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кантюков Хабибрахман

Мать ребёнка: Мастуха Галиевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кантюков Абдулла

Мать ребёнка: Мастуха Галиевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.