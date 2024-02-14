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Кантюков Хабибрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кантюков Мустафа

Мать: Мастуха Галиевна

Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Кантюков Хабибрахман Мустафаевич - (1909-1943) Родился и проживал в Куюргазинском районе. До войны: летом работал комбайнером, а зимой активно обучал молодых солдат, усиленно тренировал их, учил марши... Показать все

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