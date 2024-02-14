(Кантюкова) Фатима Мустафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кантюков Мустафа
Мать: Мастуха Галиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мирасова) Зайтуна
Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Билал
Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирасов Кадыр
Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович
Рождение ребёнка
15.12.1955
Смерть
Неизвестно