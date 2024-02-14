Кантюков Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантюков Абдулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кантюков Мустафа

Мать: Мастуха Галиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Военная награда
Неизвестно
Кантюков Абдулла Мустафьевич гв. майор В архив Дата рождения __.__.1915 Место призыва Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 18 гв. вдп 7 гв. вдд ... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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