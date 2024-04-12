Фита Федор Саввич /Савельевич/
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фита Савва Игнатьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фита Савва /Савелий/ Федорович
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Военная служба
07.03.1915
Должность/Звание ополченец Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия п... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фита Федор Федорович
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.03.1917
Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна
Смерть
Неизвестно