Фита Федор Саввич /Савельевич/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фита Федор Саввич /Савельевич/

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фита Савва Игнатьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Фита Савва /Савелий/ Федорович

Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна

Военная служба
07.03.1915
Должность/Звание ополченец Воинская часть 138-й пехотный Болховский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия п... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фита Федор Федорович

Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна

Рождение ребёнка
02.03.1917

Сын: Фита Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Фита Варвара Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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