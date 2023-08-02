Фита (Калафат) Варвара Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фита Савва /Савелий/ Федорович
Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фита Федор Федорович
Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/
Рождение ребёнка
02.03.1917
Отец ребёнка: Фита Федор Саввич /Савельевич/
Смерть
Неизвестно