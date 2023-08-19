Фита Савва /Савелий/ Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФита Савва /Савелий/ Федорович

Фита Савва /Савелий/ Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1912

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фита Федор Саввич /Савельевич/

Мать: Фита Варвара Лукьяновна

Военная служба
16.06.1944
ВПП , 41 азсп выбыл в 82 арабб
ЦАМО РФ , Ф - 8319-130958-16
Военная служба
22.10.1945
ВПП , 197 азсп 28 А, выбыл в 5 арабб
ЦАМО РФ , Ф - 8493-101432с-28
Награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-й ст., ЦАМО РФ шк-59,ящ-31,зап.№ 79..
Смерть
После 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close