Ненила Артемьева
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Артемий Яковлев
Мать: Домна Мелентьева
Бракосочетание
1744
Муж: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Аграфена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Мартын Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Филиппов
Смерть
Неизвестно