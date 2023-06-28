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Ненила Артемьева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Артемий Яковлев

Мать: Домна Мелентьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1744

Муж: Григорий Филиппов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Аграфена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Мартын Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Филиппов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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