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Домна Мелентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1679 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1714

Муж: Артемий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1715

Сын: Самуил Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
До 1721

Сын: Василий Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1723 ст.

Сын: Егор Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ненила Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1726 ст.

Сын: Иван Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1758
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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