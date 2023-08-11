Домна Мелентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смерти1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1714
Муж: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
1715
Сын: Самуил Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
До 1721
Сын: Василий Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
23.04.1723 ст.
Сын: Егор Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ненила Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
08.05.1726 ст.
Сын: Иван Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Яковлев
Смерть
1758