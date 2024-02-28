Марфа Григорьева
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Григорий Филиппов
Мать: Ненила Артемьева
Бракосочетание
До 1775
Муж: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1776 ст.
Дочь: Авдотья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
26.07.1778 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
24.11.1780 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев
Смерть
Неизвестно