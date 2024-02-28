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Марфа Григорьева

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Григорий Филиппов

Мать: Ненила Артемьева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1775

Муж: Дмитрий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1776 ст.

Дочь: Авдотья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1778 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1780 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Яковлев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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