Домаренко Василий Иванович
Место рожденияБрянская область, Стародубский район, деревня Шняки
Дата рождения1899
Дата смерти07.06.1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Домаренко Иван Калистратович
Брянская область, Стародубский район, деревня Шняки
Рождение ребёнка
14.01.1926
Сын: Домаренко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна
Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Рождение ребёнка
1927
Сын: Домаренко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1977