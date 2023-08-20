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Домаренко Василий Иванович

Место рождения

Брянская область, Стародубский район, деревня Шняки

Дата рождения

1899

Дата смерти

07.06.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Домаренко Иван Калистратович

Мать: не указана

Брянская область, Стародубский район, деревня Шняки
Рождение ребёнка
14.01.1926

Сын: Домаренко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна

Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Рождение ребёнка
1927

Сын: Домаренко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Счастливцева Ирина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счастливцева Ирина Степановна

Смерть
07.06.1977
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