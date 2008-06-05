Домаренко Владимир Васильевич
Место рожденияБрянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Дата рождения14.01.1926
Дата смерти05.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Рождение ребёнка
07.08.1952
Дочь: Домаренко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)
Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)
Рождение ребёнка
25.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянская область стародубский район деревня Садовая
Смерть
05.06.2008
Московская область Шатурский район село Середниково