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Домаренко Владимир Васильевич

Место рождения

Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

05.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: Домаренко Василий Иванович

Мать: Счастливцева Ирина Степановна

Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Рождение ребёнка
07.08.1952

Дочь: Домаренко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Рождение ребёнка
25.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Место жительства
Неизвестно
Брянская область стародубский район деревня Садовая
Смерть
05.06.2008
Московская область Шатурский район село Середниково
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