Счастливцева (Домаренко) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцева (Домаренко) Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.03.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1899 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Счастливцев Степан

Мать: Наталья Счастливцева/

Рождение ребёнка
14.01.1926

Сын: Домаренко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович

Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Рождение ребёнка
1927

Сын: Домаренко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домаренко Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Брянская Область, Стародубский Район, Деревня Шняки
Смерть
03.03.1988
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