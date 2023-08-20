Счастливцева (Домаренко) Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти03.03.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Счастливцев Степан
Мать: Наталья Счастливцева/
Рождение ребёнка
14.01.1926
Сын: Домаренко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович
Брянская обл., Стародубский р-н, д. Садовая
Рождение ребёнка
1927
Сын: Домаренко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домаренко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянская Область, Стародубский Район, Деревня Шняки
Смерть
03.03.1988