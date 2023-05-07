Титов Филипп Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Алексанова Клавдия Азаровна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Надежда Косьмина
Смерть
Неизвестно