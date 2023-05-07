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Титов Филипп Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Титов Федор Филиппович

Мать ребёнка: Алексанова Клавдия Азаровна

Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Титова София Филипповна

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Титов Косьма Филиппович

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Рождение ребёнка
1900

Сын: Титов Макар Филиппович

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Рождение ребёнка
1903

Сын: Титов Трифон Филиппович

Мать ребёнка: Надежда Косьмина

Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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