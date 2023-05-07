Надежда Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Титов Филипп Захарович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Титов Филипп Захарович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Титов Филипп Захарович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Титов Филипп Захарович
Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно