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Титов Макар Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Титов Филипп Захарович

Мать: Надежда Косьмина

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