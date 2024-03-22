Велишев Семён Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велишев Семён Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

15.02.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Велишев Василий Петров

Мать: Велишева Марфа Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1871

Сын: Велишев Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Велишев Павел ст

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1873

Сын: Велишев Дамиан Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1875

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1876

Дочь: Анастасия Семёнова

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Велишев Иван Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1880

Сын: Велишев Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1881

Сын: Велишев Дмитрий Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1884

Сын: Велишев Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1885

Сын: Велишев Павел Семёнов

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1887

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велишева Анна Николаева

Смерть
15.02.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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