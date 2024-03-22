Велишев Семён Васильев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти15.02.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Велишев Василий Петров
Мать: Велишева Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
25.01.1871
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
07.09.1872
Сын: Велишев Павел ст
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
29.10.1873
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
06.02.1875
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
07.04.1876
Дочь: Анастасия Семёнова
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
1879
Сын: Велишев Иван Семёнов
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
12.09.1880
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
19.10.1881
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
07.01.1884
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
10.01.1885
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
05.05.1887
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Велишева Анна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велишева Анна Николаева
Смерть
15.02.1890