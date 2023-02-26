Велишева Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велишева Анна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1871

Сын: Велишев Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Велишев Павел ст

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1873

Сын: Велишев Дамиан Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1875

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1876

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Велишев Иван Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1880

Сын: Велишев Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1881

Сын: Велишев Дмитрий Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1884

Сын: Велишев Георгий Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1885

Сын: Велишев Павел Семёнов

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1887

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1888

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велишев Семён Васильев

Смерть
05.07.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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