Велишева Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1871
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1872
Сын: Велишев Павел ст
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
29.10.1873
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
06.02.1875
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
07.04.1876
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Велишев Иван Семёнов
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1880
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
19.10.1881
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
07.01.1884
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
10.01.1885
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
05.05.1887
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Рождение ребёнка
01.11.1888
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Велишев Семён Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1910