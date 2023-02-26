Велишева Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелишева Марфа Алексеева

Велишева Марфа Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

05.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сапроненкова Акилина Васильева

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Велишев Семён Васильев

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1843

Сын: Велишев Стефан Васильев

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1845

Сын: Велишев Борис Васильев

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1847

Сын: Велишев Николай Васильев

Отец ребёнка: Велишев Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.12.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close