Велишева Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти05.12.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сапроненкова Акилина Васильева
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Рождение ребёнка
28.03.1843
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Рождение ребёнка
25.07.1845
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Рождение ребёнка
02.12.1847
Отец ребёнка: Велишев Василий Петров
Смерть
05.12.1897