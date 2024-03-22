Велишев Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения28.03.1843
Дата смерти27.09.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1843
Отец: Велишев Василий Петров
Мать: Велишева Марфа Алексеева
Бракосочетание
24.01.1871
Жена: Велишева Ольга Васильева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1872
Мать ребёнка: Велишева Ольга Васильева
Смерть
27.09.1911
Причина смерти: от порока сердца