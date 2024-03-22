Велишев Стефан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВелишев Стефан Васильев

Велишев Стефан Васильев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.03.1843

Дата смерти

27.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1843

Отец: Велишев Василий Петров

Мать: Велишева Марфа Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Велишева Ольга Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1872

Сын: Велишев Василий Стефанов

Мать ребёнка: Велишева Ольга Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.09.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от порока сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close