Шерстнева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий
Судаково, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий
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Смерть
Неизвестно