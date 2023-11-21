Шерстнев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерстнева Анна

Судаково, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерстнева Анна

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Смерть
Неизвестно
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