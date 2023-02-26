Емельян Тимофеев
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смерти24.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Тимофей Косьмин
Мать: Параскева Максимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1844
Жена: Мелания Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846
Сын: Устин Емельянов
Мать ребёнка: Мелания Николаева
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1849
Дочь: Макрина Емельянова
Мать ребёнка: Мелания Николаева
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Мелания Николаева
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1855
ратник
Рождение ребёнка
27.05.1857
Дочь: Феодосия Емельянова
Мать ребёнка: Мелания Николаева
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1861
Сын: Яков Емельянов
Мать ребёнка: Мелания Николаева
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: Мавра Емельянова
Мать ребёнка: Мелания Николаева
Рождение ребёнка
10.10.1864
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Мелания Николаева
Смерть
24.03.1882