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Емельян Тимофеев

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

24.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тимофей Косьмин

Мать: Параскева Максимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1844

Жена: Мелания Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846

Сын: Устин Емельянов

Мать ребёнка: Мелания Николаева

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1849

Дочь: Макрина Емельянова

Мать ребёнка: Мелания Николаева

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Мелания Николаева

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1855
ратник
Рождение ребёнка
27.05.1857

Дочь: Феодосия Емельянова

Мать ребёнка: Мелания Николаева

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1861

Сын: Яков Емельянов

Мать ребёнка: Мелания Николаева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: Мавра Емельянова

Мать ребёнка: Мелания Николаева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1864

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Мелания Николаева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
24.03.1882
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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