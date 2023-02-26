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Мелания Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Николай

Мать: ?

Бракосочетание
29.10.1844

Муж: Емельян Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846

Сын: Устин Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1849

Дочь: Макрина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1857

Дочь: Феодосия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1861

Сын: Яков Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1864

Дочь: Мавра Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1864

Дочь: Параскева Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Тимофеев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
20.12.1890
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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