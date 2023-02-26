Мелания Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти20.12.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1844
Муж: Емельян Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846
Сын: Устин Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1849
Дочь: Макрина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1853
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1857
Дочь: Феодосия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1861
Сын: Яков Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
01.05.1864
Дочь: Мавра Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Рождение ребёнка
10.10.1864
Дочь: Параскева Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
20.12.1890