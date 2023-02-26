Параскева Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Харитина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
Рождение ребёнка
28.04.1807
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1808
Сын: Емельян ст
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Емельян Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Ефим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Сын: Никанор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Косьмин
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно