Параскева Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Харитина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

Рождение ребёнка
28.04.1807

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1808

Сын: Емельян ст

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Емельян Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Якимцев Аким (Ефим) Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Ефим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Никанор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Косьмин

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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