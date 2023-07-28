Захаров Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Захарова Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Захаров Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Захарова Екатерина
Рождение ребёнка
1894
Сын: Захаров Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Захарова Екатерина
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: Захарова Матрена Спиридоновна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Захарова Екатерина
Смерть
1950
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана