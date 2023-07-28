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Захаров Спиридон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Захарова Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Захаров Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина

Рождение ребёнка
1894

Сын: Захаров Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина

Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Захарова Матрена Спиридоновна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина

Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина

Смерть
1950
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

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