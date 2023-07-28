Захарова Матрена Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1897
Дата смерти17.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1897
Отец: Захаров Спиридон Михайлович
Мать: Захарова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Широбоков Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Широбоков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
21.11.1925
Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич
Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1927
Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич
Рождение ребёнка
01.02.1929
Сын: Лопатин Аркадий Семенович
Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Лопатина Римма Семеновна
Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич
Смерть
17.07.1980