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Захарова Матрена Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1897

Дата смерти

17.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1897

Отец: Захаров Спиридон Михайлович

Мать: Захарова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Широбоков Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Широбоков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
21.11.1925

Сын: Лопатин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич

Бадьярово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1927

Сын: Лопатин Петр Семенович

Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич

Рождение ребёнка
01.02.1929

Сын: Лопатин Аркадий Семенович

Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Лопатина Римма Семеновна

Отец ребёнка: Лопатин Семен Фокеевич

Смерть
17.07.1980

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