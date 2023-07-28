Захарова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Захарова Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Захаров Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Захаров Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: Захарова Матрена Спиридоновна
Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович
Смерть
1943
Рождение
1969
Отец: не указан
Мать: не указана