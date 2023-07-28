Захарова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Захарова Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Захаров Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Захаров Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Захарова Матрена Спиридоновна

Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Захаров Спиридон Михайлович

Смерть
1943
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

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