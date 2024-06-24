Ираклионов Иван Максимович 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Ираклионов Иван Максимович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1793

умер 24.06.1855, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна1807 г.р.
Дети
Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна22.11.1831 г.р.
Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна30.12.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
22.11.1831

Дочь: Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.12.1833

Дочь: Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.05.1836

Дочь: Филиппова (Ираклионова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.05.1838

Сын: Ираклионов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
19.02.1841

Дочь: Ираклионова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.12.1847

Сын: Ираклионов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
24.06.1855
Москва, город федерального значения Москва

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