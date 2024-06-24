Ираклионов Иван Максимович
мужской, родился 1793
умер 24.06.1855, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна22.11.1831 г.р.
Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна30.12.1833 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1831
Дочь: Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
30.12.1833
Дочь: Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1836
Дочь: Филиппова (Ираклионова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1838
Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1841
Дочь: Ираклионова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
10.12.1847
Мать ребёнка: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна
Смерть
24.06.1855