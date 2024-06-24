Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.12.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1833
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Погодин Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
10.04.1860
Рождение ребёнка
26.12.1860
Сын: Погодин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Погодин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Погодин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Погодин Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно