Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна 30.12.1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Погодина (Ираклионова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.12.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1833

Отец: Ираклионов Иван Максимович

Мать: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погодин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Погодин Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
10.04.1860

Муж: Погодин Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1860

Сын: Погодин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Погодин Дмитрий Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1863

Сын: Погодин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Погодин Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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