Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна
женский, родилась 22.11.1831, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецИраклионов Иван Максимович1793 г.р.
МатьИраклионова (Толстая) Наталья Петровна1807 г.р.
Супруги
Перевощиков Павел Дмитриевич1828 г.р.
Дети
Перевощиков Михаил Павлович1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1831
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
13.04.1855
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1866
Сын: Перевощиков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Перевощиков Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно