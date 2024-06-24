Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна 22.11.1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Перевощикова (Ираклионова) Екатерина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.11.1831, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Ираклионов Иван Максимович1793 г.р.
Мать
Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна1807 г.р.
Супруги
Перевощиков Павел Дмитриевич1828 г.р.
Дети
Перевощиков Михаил Павлович1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1831

Отец: Ираклионов Иван Максимович

Мать: Ираклионова (Толстая) Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
13.04.1855

Муж: Перевощиков Павел Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1866

Сын: Перевощиков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Перевощиков Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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