Рогозин Павел Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Рогозин Аким Власович
Мать: (Рогозина) Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Евдокия
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Максим
Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Мария
Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рогозин Ефим
Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно