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Рогозин Павел Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рогозин Аким Власович

Мать: (Рогозина) Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Евдокия

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Максим

Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Пётр

Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рогозина) Мария

Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия

Рождение ребёнка
1847

Сын: Рогозин Ефим

Мать ребёнка: (Рогозина) Евдокия

Место жительства
1850
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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