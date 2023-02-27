(Рогозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Максим
Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Пётр
Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рогозин Ефим
Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович
Смерть
Неизвестно