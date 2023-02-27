(Рогозина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Павел Акимович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Максим

Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Рогозина) Мария

Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Рогозин Ефим

Отец ребёнка: Рогозин Павел Акимович

Смерть
Неизвестно

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