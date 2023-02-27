Рогозин Аким Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Рогозин Влас
Мать: Иосифовна Анна Рогозина
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Григорий
Мать ребёнка: Устинья
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Смерть
Неизвестно