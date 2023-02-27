Рогозин Аким Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Аким Власович

Рогозин Аким Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Рогозин Влас

Мать: Иосифовна Анна Рогозина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рогозин Павел Акимович

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Григорий

Мать ребёнка: Устинья

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close